«Aposté por vivir»: El actor Juan Pablo Medina habla por primera vez luego de perder la pierna

El actor Juan Pablo Medina narró por primera vez, la situación que vivió y todo el proceso por el cual tuvo que enfrentarse, luego de que el año pasado perdiera su pierna por una trombosis, razón por la cual se alejara de los escenarios, sin embargo, nunca dio más detalles ni salió a hablar al respecto, hasta que finalmente decidió sincerarse.

El año pasado el mundo del espectáculo se conmovió con la impactante noticia de que el actor mexicano había sido ingresado de emergencia a un hospital donde, según el informe, la vida del actor estuvo en juego debido a una trombosis venosa por lo que la familia decidió amputarle la pierna y tratar de salvarlo.

Tras todo lo ocurrido, Medina había estado alejado de cualquier medio, pero finalmente salió a revelar todo el proceso y cuenta cómo logró superar el trauma por el que pasó, y todo el apoyo que recibió de familiares y amigos, así como de sus fans.

Juan Pablo Medina habló de su amputación de pierna.

Fue a través de una exclusiva para GQ México, que el actor de ‘La casa de las flores’, narró lo que ocurrió aquella tarde del 15 de julio de 2021.

«Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…», explica Juan Pablo Medina sobre cómo inició todo.

Recordó que aunque el dolor era demasiado fuerte, aun sentía la necesidad de regresar al set de grabación, para no quedar mal con el equipo, ya que en esos momentos aún no se percataba de la gravedad de la situación. Tras los primeros reportes médicos, no hallaban lo que causaba el malestar en Juan Pablo, sin embargo, finalmente cuando se dio a conocer lo que pronto lo llevaría al quirófano.

El actor menciona que cuando estaba hospitalizado se encontraba muy enojado, pues no comprendía como se había agravado tanto la situación hasta llegar a esos extremos, pues sentía que había dejado la producción en la que trabajaba muy repentinamente,, sin embargo fueron las palabras de su novia, la actriz colombiana Paulina Dávila, quien logró calmar la ira de Juan.

Pues le recordó la fortuna de estar vivo y le recalcó la importancia de mantener una actitud positiva ante toda situación.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar