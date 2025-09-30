6 VOLANTE JUAN MIGUEL PARRA RESTREPO
Juan Miguel Parra desapareció en Medellín

Resumen: Juan Miguel Parra Restrepo desapareció el 27 de septiembre de 2025 en el sector de San Antonio de Prado, Medellín. Al momento de su desaparición, tenía 20 años.

El día que fue visto por última vez, Juan Miguel vestía una camiseta blanca con un estampado de oso panda en la parte posterior y un pantalón gris.

En cuanto a sus características físicas, Juan Miguel tiene contextura delgada, piel morena y otros rasgos morfológicos no detallados en el aviso.

5 VOLANTE JUAN MIGUEL PARRA RESTREPO scaled

