Juan Martín Díaz, leyenda del pádel, pone fin a una carrera repleta de éxitos

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El jugador argentino de pádel Juan Martín Díaz, una de las grandes leyendas de esta disciplina deportiva, ha puesto fin a su carrera profesional a pocos días de cumplir los 48 años después de una trayectoria repleta de títulos, casi todos ellos conquistados con su compatriota Fernando Belasteguín.

Juntos desde el año 2002 hasta el año 2015, compartieron una etapa en la que fueron los claros dominadores del circuito profesional, ganando más de 150 torneos y estableciendo un récord de un año y nueve meses sin perder, lapso de tiempo en el que conquistaron 23 títulos consecutivos.

Tras poner fin a su etapa con Bela fue capaz de conquistar también el Masters de Madrid del 2015 junto a Maxi Sánchez, uno de los jugadores con los que ha compartido pista desde entonces dentro de una lista en la que hay otros nombres que fueron o son número 1 del ránking de World Padel Tour como Juani Mieres, Paquito Navarro, Juan Lebrón o Agustín Tapia.

Su último torneo ha sido en México, dentro de este circuito y acompañado por Miguel Lamperti. A su lado cayó en los octavos de final contra Francisco Guerrero y Teodoro Zapata por 6-3 y 6-4. Tras ese duelo, señaló: "Es un momento súper especial, ha sido toda una vida jugando al pádel, dedicándome a ello desde muy pequeño. Que se termine nunca es fácil".

"Le agradezco a Miguel Lamperti que me haya acompañado estos últimos torneos, fue un placer haber compartido mis últimos minutos con él. Lo hemos pasado bien, discutiendo y riéndonos. No me quiero olvidar de World Padel Tour, quiero agradecerle el esfuerzo de diez años. Agradezco el cariño de todos los chicos, jóvenes, viejos, compañeros. Tengo 47 años y soy uno más dentro de este grupo genial y de buena gente que hay en World Padel Tour. Estaré seguro cerca, nos veremos", completó.

Por: EFE