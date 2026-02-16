Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Juan Manuel Herazo Ospina, de 24 años, desapareció hace un año en el Popular Uno

Minuto30.com .- Familiares y el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía General de la Nación solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Juan Manuel Herazo Ospina, de 24 años, quien fue visto por última vez el 23 de febrero de 2025 en el barrio Popular Uno, en el nororiente de Medellín.

A pesar del tiempo transcurrido, la búsqueda continúa activa y se hace un llamado especial a quienes puedan identificarlo por sus marcas físicas y tatuajes.

Descripción y señales particulares:

Nombre: Juan Manuel Herazo Ospina.

Edad: 24 años.

Señas particulares:

Tatuaje: Varias letras en el lado izquierdo del pecho.

Cicatriz: Ubicada en la pierna derecha.

Perforaciones: Piercing en ambas orejas y en la lengua.

¿Cómo puedes ayudar?

Si tienes información verídica que ayude a dar con su ubicación, o si crees haberlo visto en sectores como Santo Domingo, Granizal o áreas aledañas, por favor comunícate de inmediato:

Celular CTI: 3185321733

Teléfono CTI: 604 590 31 08 (Extensiones: 41665 – 41709 – 41825)

Emergencias: 123