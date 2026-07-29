Juan Manuel Escudero desapareció en Medellín

Resumen: Juan Manuel Escudero Paniagua es un joven colombiano de 19 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta su identificación por medio de la ropa.

Juan Manuel Escudero Paniagua es un joven colombiano de 19 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta su identificación por medio de la ropa.

Como señales particulares, presenta un tatuaje con la imagen de una cruz en el lado derecho del cuello, un tatuaje en la mano derecha con el nombre “Luz Dary” y una cicatriz en el costado derecho del labio inferior. Estas características pueden ser de gran utilidad para facilitar su reconocimiento.

Según la información disponible, Juan Manuel Escudero Paniagua fue reportado como desaparecido el 23 de julio de 2026 en el barrio Centro de Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser relevante para apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes