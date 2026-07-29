Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Juan Manuel Escudero desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 23 de julio de 2026 en el barrio Centro de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN MANUEL ESCUDERO PANIAGUA
    Juan Manuel Escudero desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Manuel Escudero Paniagua es un joven colombiano de 19 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta su identificación por medio de la ropa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Juan Manuel Escudero Paniagua es un joven colombiano de 19 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición no se contaba con información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta su identificación por medio de la ropa.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje con la imagen de una cruz en el lado derecho del cuello, un tatuaje en la mano derecha con el nombre “Luz Dary” y una cicatriz en el costado derecho del labio inferior. Estas características pueden ser de gran utilidad para facilitar su reconocimiento.

    Según la información disponible, Juan Manuel Escudero Paniagua fue reportado como desaparecido el 23 de julio de 2026 en el barrio Centro de Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser relevante para apoyar las labores de búsqueda.

    1 BOLETIN JUAN MANUEL ESCUDERO PANIAGUA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.