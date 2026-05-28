Juan Lucas Arevalo desapareció en Medellín

Resumen: Juan Lucas Arevalo Arevalo es un hombre colombiano de 26 años, identificado con género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Juan Lucas Arevalo Arevalo es un hombre colombiano de 26 años, identificado con género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares, presenta tatuajes visibles en el cuello, ambos antebrazos y ambas piernas, descritos como figuras abstractas. Estas características pueden ser importantes para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

La desaparición ocurrió en Medellín el 2 de mayo de 2026. Las autoridades y organismos encargados continúan recopilando información que permita establecer su paradero y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes