Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Juan Lucas Arevalo desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 2 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN LUCAS AREVALO AREVALO
    Juan Lucas Arevalo desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Lucas Arevalo Arevalo es un hombre colombiano de 26 años, identificado con género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Lucas Arevalo Arevalo es un hombre colombiano de 26 años, identificado con género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señales particulares, presenta tatuajes visibles en el cuello, ambos antebrazos y ambas piernas, descritos como figuras abstractas. Estas características pueden ser importantes para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

    La desaparición ocurrió en Medellín el 2 de mayo de 2026. Las autoridades y organismos encargados continúan recopilando información que permita establecer su paradero y avanzar en las investigaciones correspondientes.

    4 BOLETIN JUAN LUCAS AREVALO AREVALO scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.