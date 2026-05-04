Juan José Taborda desapareció en Medellín

Resumen: Juan José Taborda Arroyave es un hombre colombiano de 21 años de edad, identificado como de sexo masculino y con identidad de género hombre. Es una persona joven que hasta el momento ha sido reportada en condición de desaparición.

Juan José Taborda Arroyave es un hombre colombiano de 21 años de edad, identificado como de sexo masculino y con identidad de género hombre. Es una persona joven que hasta el momento ha sido reportada en condición de desaparición.

Entre sus características particulares se destaca un tatuaje ubicado detrás de la oreja izquierda, consistente en una letra de origen chino. No se reportan en el texto otros detalles específicos sobre sus prendas de vestir o accesorios al momento de la desaparición.

La desaparición de Juan José Taborda Arroyave ocurrió el 26 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, Colombia. Este caso corresponde a un hecho reciente que ha sido registrado en dicha fecha y lugar, lo cual resulta clave para su búsqueda e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes