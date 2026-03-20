Juan José Duque desapareció en Medellín

Resumen: Juan José Duque Grajales es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Su información personal básica permite su identificación en el contexto de su desaparición.

Juan José Duque Grajales es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Su información personal básica permite su identificación en el contexto de su desaparición.

El caso se refiere a su desaparición ocurrida en la ciudad de Medellín, Colombia, el 18 de febrero de 2026. Desde esa fecha, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Se trata de un reporte que busca visibilizar su caso y facilitar cualquier información que ayude a encontrarlo, destacando sus datos principales y el lugar y fecha en que fue visto por última vez.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes