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    Juan José Duque desapareció en Medellín

    Desapareció el 18 de febrero en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan José Duque desapareció en Medellín

    Resumen: Juan José Duque Grajales es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Su información personal básica permite su identificación en el contexto de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan José Duque Grajales es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género hombre. Su información personal básica permite su identificación en el contexto de su desaparición.

    El caso se refiere a su desaparición ocurrida en la ciudad de Medellín, Colombia, el 18 de febrero de 2026. Desde esa fecha, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

    Se trata de un reporte que busca visibilizar su caso y facilitar cualquier información que ayude a encontrarlo, destacando sus datos principales y el lugar y fecha en que fue visto por última vez.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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