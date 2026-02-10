Juan José Arias deja Atlético Nacional para reforzar la defensa del Real Salt Lake como nuevo fichaje Sub-22 en la MLS. Foto: Atlético Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El defensor central Juan José Arias, de 22 años, deja el Atlético Nacional para unirse al Real Salt Lake de la MLS en calidad de préstamo hasta julio de 2026 con opción de compra. El canterano verdolaga, que cosechó cinco títulos nacionales y disputó 74 partidos en Colombia, ocupará una plaza del plantel Sub-22 en el equipo estadounidense, convirtiéndose en el octavo colombiano en la historia de la institución de Utah y reforzando la zaga de cara al inicio de la temporada 2026 bajo las órdenes de Pablo Mastroeni.

Juan José Arias deja a Atlético Nacional y asume el reto de la MLS como nuevo refuerzo del Real Salt Lake

Atlético Nacional hizo oficial la salida del defensor central Juan José Arias, quien emprenderá un nuevo desafío profesional en el fútbol de los Estados Unidos.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el club antioqueño confirmó el movimiento del jugador de 22 años hacia el Real Salt Lake de la Major League Soccer.

Con el anuncio se cerró una etapa exitosa en la que el canterano acumuló cinco títulos nacionales, incluyendo dos ligas, dos copas y una Superliga.

La llegada de Arias al equipo de Utah se produce bajo la modalidad de préstamo hasta el 13 de julio de 2026, con una opción de compra definitiva que el club estadounidense podría ejecutar para las temporadas siguientes.

Juan José Arias deja a Atlético Nacional y asume el reto de la MLS como nuevo refuerzo del Real Salt Lake

Arias, que mide 1,83 metros y debutó profesionalmente a los 18 años, ocupará una de las plazas reservadas para jugadores menores de 22 años (Iniciativa Sub-22), reforzando una plantilla que busca protagonismo en la campaña que está por comenzar.

Tras su vinculación, el joven zaguero expresó su entusiasmo por integrarse a una organización que considera ideal para potenciar sus capacidades físicas y técnicas.

Por su parte, Kurt Schmid, director deportivo del Real Salt Lake, destacó que la madurez adquirida por Arias en un club de la exigencia de Atlético Nacional lo convierte en una pieza estratégica para aumentar la competitividad de la defensa y proyectarse como un referente a largo plazo en la institución.

Con este traspaso, Juan José Arias se convierte en el octavo futbolista colombiano en vestir la camiseta del Real Salt Lake, siguiendo los pasos de figuras recientes como el “Chicho” Arango y Andrés Gómez.

El jugador ya se prepara para unirse a sus nuevos compañeros bajo las órdenes del técnico Pablo Mastroeni, con la mirada puesta en el inicio de la temporada regular que arrancará el próximo 21 de febrero frente a Vancouver Whitecaps.

Más noticias de Atlético Nacional