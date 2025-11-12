Resumen: La precandidata presidencial Vicky Dávila confirmó una alianza con varios precandidatos de derecha y centro-derecha, con el objetivo de consolidar un "frente de unión" para las elecciones de 2026. Dávila aseguró que están "comprometidos con la unión" para enfrentar al Pacto Histórico con una candidatura unificada.

Juan Guillermo Zuluaga, Vicky Dávila y hasta Peñalosa: centro-derecha se une en nueva alianza por la Presidencia

Varios de los precandidatos de los sectores de derecha y centro-derecha han formalizado un acuerdo de unión con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Esta alianza busca consolidar un frente amplio de oposición que pueda enfrentar con fuerza a la coalición del Pacto Histórico.

La periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila fue la encargada de confirmar el pacto, el cual incluye a figuras clave del panorama político actual. Dávila aseguró que la unidad es el principal compromiso que tienen los precandidatos para las próximas elecciones.

En redes sociales han circulado imágenes que confirman algunos miembros de dicha alianza: Juan Guillermo Zuluaga, Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Mauricio Gómez y Juan Carlos Cárdenas.

El mensaje de la alianza es claro y se basa en la convergencia de ideas sobre las diferencias individuales. Según la aspirante, la estrategia prioriza la necesidad de presentar una candidatura unificada en las etapas decisivas de la contienda. «Estamos comprometidos con la unión,» afirmó Dávila, señalando que el objetivo es garantizar un liderazgo que represente los valores del centro-derecha.

La formalización de este bloque opositor ocurre en un momento de alta tensión política y de movimientos internos en las campañas. Este pacto busca reforzar la estructura de la derecha y evitar la dispersión del voto que ha beneficiado a la coalición de gobierno en el pasado.

La unión entre los precandidatos de estos sectores se materializa como un intento por garantizar que el próximo proceso electoral se convierta en una disputa directa entre dos grandes bloques políticos, dejando atrás la fragmentación que ha caracterizado las elecciones recientes.

