Juan Guillermo Zuluaga señala al centralismo de ver a Envigado como un «cheque en blanco».

En su recorrido por el Valle de Aburrá, el precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga (conocido como «Juan Sin Miedo») ha puesto la lupa en uno de los municipios más prósperos del país: Envigado.

Su mensaje, dirigido a la «Ciudad Señorial», ataca de frente la percepción de que la riqueza local es vista por el Gobierno Nacional simplemente como un «cheque en blanco» para financiar la burocracia central.

El precandidato, que ha basado su discurso en la defensa de la autonomía regional, reconoció el esfuerzo de los envigadeños por construir una ciudad que es «el ejemplo de Colombia en calidad de vida, orden y buena gestión», pero advirtió sobre el poco respaldo del gobierno central.

Dos pilares para proteger la calidad de vida

El compromiso de Zuluaga con Envigado se articula en dos principios que buscan impulsar el progreso del municipio:

Blindaje fiscal y territorial: Este es el punto más fuerte de su discurso. Zuluaga aseguró que, como Presidente, promoverá que los recursos generados en Envigado se queden allí, poniendo fin a la «rapiña del gobierno central» sobre el presupuesto envigadeño.

La promesa es apoyar la inversión en parques, zonas verdes y seguridad sin necesidad de «depender solo de la decisión del gobierno nacional que muchas veces no entiende ni vive en la región».

Autonomía con respaldo: El precandidato insistió en que el desarrollo local no debe ser una decisión de un ministerio lejano.

Ofreció a los alcaldes de Envigado y a sus ciudadanos las condiciones necesarias para proteger su autonomía territorial, su identidad y la alta calidad de vida que han alcanzado por mérito propio.

Un presidente ‘de regiones’ para proteger las regiones

El mensaje de Zuluaga en Envigado es una continuación del grito de autonomía lanzado previamente en Medellín y se consolida como su principal bandera de campaña: el desarrollo nace en el territorio.

Envigado, con su notable orden y buen manejo fiscal, representa el modelo de municipio que, según Zuluaga, merece ser premiado con autonomía y no castigado con el exceso de trabas del gobierno nacional.

La postura del precandidato resalta la dicotomía que viven muchos municipios exitosos: la gestión local eficiente se ve constantemente amenazada por un sistema político centralizado que prioriza la burocracia sobre la ejecución en el terreno.

«Mi gobierno será el aliado que respete y proteja la autonomía de Envigado. La calidad de vida no se negocia. El poder se queda con la gente,» concluyó Zuluaga.