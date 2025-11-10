Juan Guillermo Zuluaga le da ultimátum a la fuerza de las regiones

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga ha emitido un ultimátum a los demás aspirantes de la coalición La Fuerza de las Regiones, exigiendo que se cumpla el acuerdo inicial para elegir al candidato único a través de una encuesta exclusiva realizada por una firma internacional. En una carta dirigida a Aníbal, Héctor Olimpo y Juan Carlos, Zuluaga advierte que la propuesta de sustituir este mecanismo por un promedio de «encuestas públicas» pondría en riesgo la credibilidad y la legitimidad del proceso.

Zuluaga se opone categóricamente a usar encuestas externas, argumentando que podrían estar «influenciadas por intereses ajenos» y prestarse a «cuestionamientos». El precandidato enfatizó que la confianza se construye cumpliendo la palabra y que él está dispuesto a asumir el costo compartido de la financiación de la encuesta exclusiva, cuyo presupuesto técnico es sencillo: dos preguntas claras para medir la intención de voto.

Finalmente, el exgobernador puso fechas inamovibles al proceso: el 15 de noviembre debe iniciar la medición y el 1 de diciembre debe proclamarse un candidato único. Zuluaga advirtió que si sus compañeros no aceptan lo pactado, él continuará firme con su aspiración presidencial, amparado por el trabajo que ha realizado, el respaldo de más de 1.250.000 firmas, y la legitimidad de su palabra cumplida.

