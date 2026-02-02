Juan Guillermo Velásquez desapareció en Medellín

Resumen: Juan Guillermo Velásquez Araque es un hombre colombiano de 45 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre.

Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta gris oscuro, camiseta negra y tenis negros. Como señal particular, presenta un tatuaje en la espalda, en el lado izquierdo, con la figura de un dragón.

La desaparición de Juan Guillermo ocurrió en la ciudad de Medellín el día 23 de enero de 2026. Hasta la fecha, no se tiene información confirmada sobre su paradero, por lo que su caso es considerado como una desaparición y requiere atención de las autoridades y de la comunidad.

