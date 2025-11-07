Juan Guillermo García desapareció en Medellín

Resumen: Juan Guillermo García Ríos, de 34 años, desapareció el 6 de noviembre de 2025 en el barrio Aranjuez de Medellín, Antioquia.

Entre sus señas particulares, se destacan una cicatriz quirúrgica en la cabeza del lado izquierdo y una mancha en el pómulo izquierdo.

Juan Guillermo tiene una contextura delgada, piel blanca, cabello rubio corto y ondulado, rostro ovalado, ojos pequeños de color café, nariz recta, y boca grande con labios gruesos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

