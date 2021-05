Juan Fernando Quintero también se expresó, ante la situación que vive Colombia

Minuto30.com- Juan Fernando Quintero fue otro de los futbolistas cafeteros que reaccionó ante la compleja situación que se vive por estos días en Colombia.

«Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo. Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto», expresó de entrada el antioqueño a través de sus redes sociales.

El ex Independiente Medellín pidió respeto por la diferencia.

«No soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país. Todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos», agregó.

Lea también: Falcao García se pronunció ante la situación que vive Colombia

Juan Fernando Quintero no pierde la fe

Juan Fernando Quintero se mostró confiado en que las cosas van a cambiar y eleva oraciones para que así sea.

«Tengo fe que todo va mejorar para bien… y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman… (nada personal con nadie)», puntualizó.

‘Quinterito’, como le dicen de cariño, subrayó que tiene claro que «la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento…espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono», expresó en su cuenta de Instagram.