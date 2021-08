Juan Fernando Quintero se le midió al reggaetón

El futbolista Juan Fernando Quintero, quiere demostrar que lo suyo no sólo es el fútbol, ahora quiere incursionar en otra de sus pasiones: Cantar.

El exjugador del Medellín, Ya había hecho su debut con la canción ‘Cibernauta’, un tema que grabó junto a Element Black Feat y Landa Freak. No obstante, por estos días confesó a un medio de comunicación de Cali que está feliz por ser invitado a participar en el relanzamiento del tema: ‘El Guille’, un tema grabado originalmente en el año 2009 por la agrupación colombo – venezolana, Element Black, en colaboración de Slow, integrante de ChoquibTown.

Juan Fernando, contó en un video publicado por Noticias Calidad, que está emocionado por participar en la grabación, «a mi me gusta, soy melómano. Tengo buena amistad con GL (Leonard Guaza) y anteriormente tuvimos la oportunidad de grabar una canción que se llama ‘Cibernauta'(…) Para mi es un placer poder estar ahí en las dos canciones y me he atrevido a hacerlo. Muy contento por eso», enfatizó.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que se dará a conocer el tema, pero si se han conocido imágenes de lo que sería la grabación del clip; en una de las escenas se ve al futbolista en un sofá y canta: «Juego fútbol también te suelto mi fraseo(…)».

@juanferquinte10 participará en el relanzamiento de 'Guille', canción del grupo caleño de reguetón Element Black. El jugador fue invitado por Jiel, líder del grupo. En esta producción, estará también Slow de ChoquibTown y Toby, del dúo Rayo y Toby. 🎥 Cortesía para El País pic.twitter.com/8kusMBorce — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) August 23, 2021

Juan Fernando Quintero, el hombre que se adueñó del monumental de River con prodigiosa zurda de oro, se confesó musicalmente con Radio Calidad 1230AM y nos contó su amor Cali.#NoticiasCalidad pic.twitter.com/fx3WQY6SJZ — NoticiasCalidad1230 (@AlertaCalidad) August 23, 2021