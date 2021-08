VIDEO: «Me gusta regalar»: Juan Fernando Quintero mostró la amplia colección de zapatos que tiene

El futbolista de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, pasa unos días de descanso en su casa en Antioquia, a la espera de saber si es convocado para los próximos partidos que tendrá la tricolor.

Mientras tanto, se toma su tiempo libre para aprovecharlo con su familia, e incluso para realizar algunos videos con personalidades reconocidas de las redes sociales, como el caso del ‘El Mindo’.

En un video publicado por el creador de contenido, se aprecia el momento en que Juan Fernando Quintero, le enseña la amplía colección de tenis que tiene en su casa, y explicó que algunos los ha comprado y otros se lo han regalado. Además, aprovechó para dar una enseñanza de vida.

“Desde muy niño, mi mamá me ha dicho que ‘usted regala un par de tenis o guayos y le llegan tres’. Me pasa siempre. Casi todos mis amigos o mis primos calzan siete y medio u ocho entonces aprovechan. Me gusta regalar porque es abundancia para todos”, dijo.

Para cumplir con su palabra, Quintero dejó que ‘El Mindo’ escogiera el par de zapatos que quisiera llevarse. El ‘influencer’ se llevó unas Jordan 1 Retro high Travis Scott y otros dos pares. Según dijo están avaluados en 7.000 dólares, cerca de 27 millones de pesos.

Así es la colección de zapatos de Juan Fernando Quintero

