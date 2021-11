«Nos encontramos una noche»: Juan Felipe Samper aclara los rumores sobre el posible romance con Carolina Cruz

En las últimas horas, la presentadora del programa matutino ‘Día a Día’ se dejó ver muy cariñosa durante un concierto con el cantante Juan Felipe Samper, quien habló sobre el supuesto inicio de un romance con la caleña y aclaró dudas.

Al parecer, los artistas se encontraban en el estreno de la canción de Samper con su banda músical ‘Sin animo de lucro’ y se encontraron esa noche.

Juan Felipe habló para una reconocida revista nacional y dejó claro que no se encuentran iniciando una relación, simplemente se encontraron y decidieron demostrarse el cariño que sienten el uno por el otro.

«Es bobada ponerse especular sobre cosas que no tienen fundamento … No pasa absolutamente nada, Caro es muy amiga mía, la quiero con todo el corazón, nos encontramos una noche y no entiendo cuál es el revuelo con unas fotos de un saludo donde simplemente nos vimos».

Al cantante lo han relacionado también con la actriz María Elisa Camargo, quien sería su actual novia y en está entrevista no dejó claro si se encuentra soltero o esta en una relación, pero lo que sí, es que algunos días compartieron juntos en un festival en Villa de Leyva.

En las redes sociales de la actriz y el cantante, comentario romántico viene y comentario romántico va.

Carolina Cruz no ha hablado al respecto.

