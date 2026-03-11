Juan Felipe Heredia desapareció en Medellín

Resumen: Juan Felipe Heredia Castañeda es un hombre colombiano de 26 años que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín . No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, lo que dificulta su identificación basada en la ropa.

Entre sus señales particulares se destacan un tatuaje en la cara anterior del antebrazo derecho con “unas letras” y un lunar ubicado en el labio superior del lado izquierdo. Estas características físicas pueden ayudar a reconocerlo o aportar información sobre su paradero.

La desaparición ocurrió el 4 de marzo de 2026 en Medellín. Cualquier dato que contribuya a localizar a Juan Felipe Heredia Castañeda puede ser clave para su búsqueda y para brindar información a las autoridades o a sus familiares.

