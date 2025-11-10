Juan Felipe Correa desapareció en Medellín

Resumen: Juan Felipe Correa Rodríguez, de 39 años, desapareció el 4 de noviembre de 2025 en el barrio Moravia de Medellín , Antioquia.

Juan Felipe Correa Rodríguez, de 39 años, desapareció el 4 de noviembre de 2025 en el barrio Moravia de Medellín, Antioquia.

Entre sus señas particulares se destacan varios tatuajes que pueden ayudar en su identificación: en el cuello, del lado derecho, tiene grabado el número “777”; en la mano izquierda, un dibujo de un muñeco con un arma; además, presenta una mancha mediana de color café en el hombro izquierdo.

En cuanto a sus características físicas, Juan Felipe tiene contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es negro, ondulado y lo llevaba rapado al momento de desaparecer. Posee rostro ovalado, nariz recta, ojos cafés de tamaño mediano, boca grande y labios medianos. También usa una barba tipo candado, corta y poco poblada.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes