Juan Esteban Mejía renunció a su candidatura a la Gobernación de Antioquia

Mientras transcurría el debate por los ocho candidatos a la Gobernación de Antioquia en el canal Teleantioquia, Juan Esteban Mejía develó su renuncia como aspirante político para unirse al Centro Democrático.

Antes de entregarle un pañuelo a su nuevo aliado con las banderas de su partido, el ex candidato expresó: “Hoy se presenta una campaña que propone un proyecto de región arcoíris y eso no agrada a Dios. Por eso he tomado una decisión de carácter personal. Yo, Juan Esteban Mejía, me adhiero a la campaña del doctor Andrés Guerra para que él defienda la vida, los valores y los principios de familia”.

Desde la carrera electoral, Juan Esteban Mejía, venía liderando el partido Colombia Justa Libres el cual tiene un énfasis religioso. Entre tanto, Andrés Guerra celebró la decisión y aseguró que juntos unirán fuerzas para lograr la Gobernación de Antioquia a solo días de llegar a las urnas.