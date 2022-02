Juan Diego Vanegas, el chef de ‘Día a Día’ dio la fecha de su boda con la apneista Sofía Gómez

El chef ‘más sexy’ Juan Diego Vanegas reveló que está a pronto de casarse con la apneista Sofía Gómez, la pareja ha decidido llevar su relación muy discreta, por eso poco sabían sus seguidores sobre el matrimonio que confirmaron a principios del año pasado.

Algunos detalles de la boda quedaron al descubierto a través de una entrevista que brindó el también miembro de ‘Día a día’.

Juan Diego Vanegas contó que faltan tan solo días para que él y Sofía Gómez vayan al altar, pues el evento lo tienen planeado para el próximo 19 de marzo.

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se casan el 19 de marzo.

Mientras que sobre el lugar donde se llevará a cabo el matrimonio, el joven cocinero dejó saber que será a las afueras de Bogotá, en la casa campestre de un familiar suyo.

Juan Diego Vanegas también confesó que la tarea de conquistar a su pareja no fue nada fácil y recordó un desplante que ella le hizo, cuando la invitó como su acompañante a unos premios en los que reconocieron su labor en la cocina.

«Ese día me compré un vestido azul —porque pues ajá… Sofía Gómez—, me puse toda la parafernalia y me dejó metido, no fue. El día anterior, como a la medianoche, me llamo y me dijo que no podía ir, y esa vez pensé que no se podía hacer nada más, que era una falta de respeto y que no le iba a tirar más energía a esa niña, entonces tiempo después me ennovié con otra mujer (Tutti Vargas) y fue la relación más ‘flash’ de toda mi vida, duramos como dos o tres semanas», comentó entre risas.

Posteriormente, la deportista paisa se dio cuenta que no podía dejar pasar esta oportunidad y decidió buscar al hombre con el que se casará próximamente, y también con el que compró un apartamento en el que viven juntos desde hace un tiempo. Además, fue en este mismo lugar que Vanegas preparó una romántica sorpresa para pedirle que pasara el resto de su vida con él.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…