El periodista Juan Diego Alvira es uno de los comunicadores más conocidos de Colombia, el recorrido en la televisión con su forma particular de informar en la que siempre le imprime un estilo particular de contar las noticias han hecho que el ibaguereño sea una de las personas de medios más seguidas tanto en los medios tradicionales como en redes sociales.

El ibaguereño quien era considerado como ‘la joya de la corona’ del noticiero de Caracol televisión, pues se había hecho muy popular y muchos televidentes estaban conectados con el informativo de la mañana, de un momento a otro sorprendió al decir que se iba del canal, una sorpresa que se hizo más grande, al develar que trabajaría en Semana, medio dirigido por Vicky Dávila. Como si esto fuera poco, a lo pocos meses de estar en el controversial medio, en donde tuvo más desaciertos que días de gloria, contó que se iba a de allí y no para llegar a otra compañía.

Es decir en menos de un año, pasó de ser uno de los periodistas más conocidos del país a estar desempleado, o eso en teoría, pues gracias a su recorrido propuestas laborales no le faltan. A esto se refirió Juan Diego recientemente y contó a qué se ha dedicado ahora que no está vinculado a los medios y contrario a lo que algunas personas podrían pensar, no la está pasando mal, ni en lo personal, ni en lo económico.

“Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme. Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando”. Además, contó que ahora tiene más tiempo para compartir con su familia, recoge a su hija en el colegio y “también para reconquistar y enamorar a mi esposa”, afirmó.

