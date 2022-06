VIDEO: Juan Diego Gómez recibe la máxima condecoración del Senado por sus años de trabajo legislativo

Este miércoles, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, recibió la Orden de Gran Cruz por sus doce años de trabajo legislativo, la máxima condecoración otorgada por el Senado.

Y es que faltando un mes para que terminen sus funciones como presidente del Senado, Gómez recibió este homenaje por parte de la bancada del Partido Conservador, en cabeza del Senador Efraín Cepeda.

«No estaba preparado para este evento y agradezco mucho la generosidad de Efraín Cepeda y los colegas de la bancada. Fueron 12 años de los más felices de mi vida en los que me dediqué a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y siento que di lo mejor que pude. Me siento muy agradecido con todos los funcionarios del Congreso que nos ayudan a que esta institución sea la voz de todos los colombianos», expresó Juan Diego Gómez.

Sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo, Juan Diego Gómez advirtió que sea quien sea el próximo presidente del país, «los demócratas nos levantaremos todos los días para seguir trabajando por este país», expresó.

Gómez fue Representante a la Cámara durante un período y Senador de la República durante dos períodos continuos. Es el fundador del movimiento “Conservadores de vida” de corte ambientalista.

En Colombia, las elecciones presidenciales se desarrollarán el domingo 19 de junio https://t.co/C7J9dXiMRr — Minuto30.com (@minuto30com) June 15, 2022

