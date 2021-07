«No le fallemos a esta Colombia que nos necesita»: Juan Diego Gómez, presidente del Senado

El congresista paisa y conservador Juan Diego Gómez se posesionó como presidente del Senado para el último año legislativo antes de las elecciones, y dejó un discurso conciliador, con el que busca darle voz a las personas que la están pidiendo.

En su posesión, el senador aseguró que, independiente de su postura política, su presidencia «será ejercida con el pleno de las garantías para todos los miembros de la corporación».

Además, dejó claro que no desconoce la mala imagen que hay en el Congreso, pero especificó que no trabajará para mejorarla, sino para disminuir la «polarización que vivimos» y para «comunicar con intensidad lo que aquí se hace, para que no prime y valga solo lo que se deja de hacer».

Le puede interesar: Video: ¡Qué tesos! En el Pascual Bravo construyen el primer avión eléctrico del país

Juan Diego Gómez deja el reto de trabajar por Colombia

Entendiendo el contexto actual que vive el país, el congresista también dejó clara la responsabilidad que tienen los senadores y por eso les pidió que «no le fallemos a esta Colombia que necesita de nuestro compromiso a la hora de legislar, no le fallemos a esta Colombia que cada vez menos encuentra capacidad de creer, no le fallemos a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a nuestros maestros, a nuestros emprendedores, a nuestros niños».

Por último, en su posesión el congresista Juan Diego Gómez dejó claro que este puede ser el último periodo de muchos senadores, que quizá no aspiren a las nuevas elecciones o que por alguna circunstancia no alcancen los votos necesarios, y expresó que no se le puede tener «miedo a que nos cambien, tengámosle miedo a no lograr el cambio».

Así fue la posesión de Juan Diego Gómez, en fotos:

Sigue nuestra cuenta oficial de #PINTEREST y elige solo los tableros de noticias que deseas leer 😎

Los actualizamos en todo momento ¿Qué esperas?

INGRESA AQUÍ: ➡️ https://t.co/LkytTE6jGu pic.twitter.com/ppc1X3aIYg — Minuto30.com (@minuto30com) June 9, 2021