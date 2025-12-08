Juan Diego Gómez al Senado y Nicolás Albeiro Echeverry a la Cámara, inscribieron su candidatura por el Partido Conservador al Congreso de la República

Resumen: El expresidente del Congreso de la República entre 2021 y 2022, y ahora candidato al Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, manifestó ante los presentes: "Esta es una oportunidad de volver al Congreso para poner todo nuestro conocimiento en favor de Colombia"

En el turno de las 2:00 p.m. tuvo lugar la inscripción, en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en el Edificio Camacol en la ciudad de Medellín, de los candidatos al Congreso de la República por el Partido Conservador Colombiano, Juan Diego Gómez Jiménez (Senado) y Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán (Cámara de Representantes).

Acompañados de aproximadamente 300 personas, entre las cuales se destacó la presencia de varios exconcejales de Medellín, líderes barriales, militantes Conservadores, concejales de algunos municipios de Antioquia y ciudadanía en general, se realizó la inscripción oficial de ambos candidatos, con una propuesta de unidad, 100% Antipetrista, que busca poner al servicio de la gente, la experiencia, el recorrido y la trayectoria de ambos candidatos, con el único fin de recuperar a Colombia en 2026 y retomar el rumbo de prosperidad, progreso y avance, que tenía el país ante de la llegada del gobierno de izquierda que está próximo a salir.

En un acto rápido y rodeados de sus familias, allegados y amigos, ambos candidatos fueron enfáticos al afirmar que es prioritario lograr tener un Congreso con mayoría a la derecha, y que esto además, permita respaldar una alternativa Presidencial que también esté orientada en ese espectro político y que permita devolverle la gobernabilidad al país a través de iniciativas enfocadas a la recuperación de la seguridad, la inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura y el apoyo a las regiones sin distinción alguna.

El expresidente del Congreso de la República entre 2021 y 2022, y ahora candidato al Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, manifestó ante los presentes: “Esta es una oportunidad de volver al Congreso para poner todo nuestro conocimiento en favor de Colombia. Queremos contar con el apoyo masivo de la gente, en cada municipio, en cada departamento y en el país en general. Toda esta experiencia tiene que servir para recuperar a Colombia, para llegar a trabajar desde el día cero, sin necesidad de aprendizaje y sin perder el tiempo, para devolverle la esperanza a millones de colombianos que atónitos, han visto como se ha malgobernado nuestro país en los últimos 4 años”.

En igual medida, el candidato a la Cámara de Representantes, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán afirmó: “tenemos que recuperar también el respeto por las instituciones y la institucionalidad. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que creemos en la Registraduría como garante de todo este proceso electoral y que confiamos en que exista total transparencia en las elecciones del año 2026. Somos un equipo sólido y queremos volver a ser útiles para servirle con amor y responsabilidad a Antioquia y a Colombia”.

Juan Diego Gómez Jiménez C – 8 al Senado y Nicolás Albeiro Echeverry C – 108 a la Cámara de Representantes, continuarán de recorrido por Antioquia y Colombia durante los próximos tres meses, fortaleciendo sus candidaturas y trabajando de la mano con la gente para lograr el objetivo.