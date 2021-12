«Me rapé y me hice un implante de pelo»: Juan Diego Alvira tras salir con raro peinado

Juan Diego Alvira explicó qué fue lo que le pasó en su melena luego de que causara risas y memes en redes sociales. El presentador de Noticias Caracol aseguró que quedó “como si tuviera bisoñé (peluca)”.

Juan Diego Alvira fue tendencia en redes sociales luego de que saliera con un raro peinado.

“Estaba de vacaciones, me rapé y, bueno, me hice un implante de pelo (…) resulta que hice mal el cálculo. Cuadramos que tenía que ser como 10 días mínimo para que el pelo creciera un poquito y tapara, pero estaba tan rapado que no fue así”, reveló el presentador.

De acuerdo con lo expresado con Alvira, el día anterior de volver al noticiero con el nuevo look estuvo hablando con su familia para que le dieron su opinión sobre el nuevo estilo.

“Lo peor de todo es que el día anterior hice consejo de redacción en la casa con mi mamá, mi esposa, mi hermano: ‘cómo lo ven’…La embarré pidiéndole consejo a mi mamá, ¿cierto?”, comentó el periodista.

Juan Diego Alvira habló de su nuevo look