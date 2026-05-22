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    Juan David Ciro desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 10 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN DAVID CIRO YEPES
    Juan David Ciro desapareció en Bello

    Resumen: Juan David Ciro Yepes es un hombre colombiano de 28 años de edad, identificado como de sexo masculino y con identidad de género hombre. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan David Ciro Yepes es un hombre colombiano de 28 años de edad, identificado como de sexo masculino y con identidad de género hombre. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señal particular, presenta un tatuaje en el omóplato derecho con la figura de un león, característica que podría facilitar su identificación. Este detalle es considerado relevante dentro de la información suministrada para apoyar su búsqueda y reconocimiento.

    La desaparición de Juan David Ciro Yepes fue reportada el 10 de mayo de 2026 en Bello. Las autoridades y familiares continúan solicitando apoyo ciudadano para obtener información que permita establecer su paradero.

    2 BOLETIN JUAN DAVID CIRO YEPES scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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