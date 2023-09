VIDEO: Juan Carlos Upegui firma nuevo compromiso con la población de personas con discapacidad

in

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, firmó un acuerdo sectorial con la población de personas con discapacidad de la ciudad.

El aspirante tiene la convicción de seguir representando y entregando voz a quiénes históricamente han sido excluidos de las decisiones más importantes de la ciudad y se sumó a la construcción colectiva de la serie de puntos en común que guiarán el accionar del gobierno que liderará el candidato a la Alcaldía del movimiento Independientes.

“Yo quiero decirle a la ciudad que la agenda de la discapacidad es nuestra agenda, que no podemos hablar de una ciudad que avanza si dejamos atrás a las personas que no han sido incluidas, que no han sido reconocidas en su diversidad, en la diferencia”, expresó Upegui, añadiendo que su administración destinará $100.000 millones para la transformación urbanística que permita tener una ciudad mucho más inclusiva.

Adicionalmente se priorizará la participación e incidencia pública y política de las personas con discapacidad; la renta básica para esta población y sus cuidadores; la incorporación del enfoque diferencial en todos los programas, proyectos e infraestructuras y el establecimiento de la infraestructura necesaria de un Centro de Atención Integral y la oferta de servicios de atención con calidad, apoyo psicosocial, programas de fortalecimiento de habilidades y salud para todas y todos.

La propuesta de Upegui para esta población también abarca a las personas cuidadoras, quienes se verán beneficiados con la construcción de estrategias que reconozcan, acompañen, capaciten y faciliten sus labores.

Así, el acuerdo abarca las necesidades de esta población con 13 puntos:

1. Transformación de la infraestructura pública

2. Descuentos en el transporte masivo

3. Construcción del Centro de Atención Integral en articulación con el Sistema de Cuidado del Distrito

4. Generación de capacidades, acompañamiento a cuidadores y fortalecimiento de sus redes de relacionamiento

5. Participación e incidencia pública de las personas con discapacidad

6. Plan piloto de transporte público inclusivo

7. Computadores Futuro inclusivos

8. Acciones diferenciales para la generación de empleo

9. Acompañamiento para la generación de autonomía económica

10. Inclusión educativa

11. Fortalecimiento institucional

12. Acceso a información y reducción de barreras a personas con limitaciones sensoriales

13. Renta básica para cuidadores y personas en condición de discapacidad

