Juan Carlos Rodríguez desapareció en Medellín

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Resumen: Juan Carlos Rodríguez Arboleda es un hombre colombiano de 51 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. La información disponible corresponde a su descripción general y datos personales básicos.

Juan Carlos Rodríguez Arboleda es un hombre colombiano de 51 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. La información disponible corresponde a su descripción general y datos personales básicos.

Al momento de su desaparición, el 21 de mayo de 2026, se encontraba en el barrio Buenos Aires. Vestía una camiseta tipo polo rosada, jean azul y botas cafés. Esta información ayuda a establecer su última apariencia conocida.

Como señal particular, presenta una cicatriz en el pómulo, un detalle relevante para su identificación. Cualquier información adicional sobre su paradero o movimientos posteriores a la fecha mencionada puede ser importante para su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes