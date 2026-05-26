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    Juan Carlos Rodríguez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 21 de mayo en el barrio Buenos Aires

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARBOLEDA
    Juan Carlos Rodríguez desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Carlos Rodríguez Arboleda es un hombre colombiano de 51 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. La información disponible corresponde a su descripción general y datos personales básicos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Carlos Rodríguez Arboleda es un hombre colombiano de 51 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. La información disponible corresponde a su descripción general y datos personales básicos.

    Al momento de su desaparición, el 21 de mayo de 2026, se encontraba en el barrio Buenos Aires. Vestía una camiseta tipo polo rosada, jean azul y botas cafés. Esta información ayuda a establecer su última apariencia conocida.

    Como señal particular, presenta una cicatriz en el pómulo, un detalle relevante para su identificación. Cualquier información adicional sobre su paradero o movimientos posteriores a la fecha mencionada puede ser importante para su localización.

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