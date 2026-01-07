Menú Últimas noticias
    Juan Carlos Pinzón oficializa su entrada a la «Gran Consulta por Colombia»

    Juan Carlos Pinzón ha basado su campaña en la premisa de recuperar el “orden y la seguridad”

    Publicado por: SoloDuque

    Juan Carlos Pinzón Bueno
    Minuto30.com .- El exministro de Defensa y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón Bueno, puso fin a meses de especulaciones este miércoles 7 de enero al anunciar su adhesión oficial a la Gran Consulta por Colombia. Con este movimiento, el precandidato se medirá en las urnas el próximo mes de marzo para definir un candidato único a la Presidencia de la República.

    Pinzón, quien ha basado su campaña en la premisa de recuperar el “orden y la seguridad”, agradeció a los demás integrantes de la coalición por abrir este espacio que busca presentar un frente unido contra el actual Gobierno.

    “Unidad para devolver la seguridad”

    A través de sus canales oficiales, Pinzón destacó que su participación en la consulta responde a un clamor ciudadano por la unión de los sectores democráticos:

    “Agradezco el espacio brindado por los candidatos de La Gran Consulta por Colombia para unirme a este gran ejercicio democrático. Es por medio de la unión que enfrentaremos los grandes retos que hoy tiene nuestro país… Trabajando unidos podremos devolver la seguridad a nuestra nación”, expresó el precandidato.

    ¿Con quiénes se medirá Pinzón?

    La entrada de Pinzón Bueno eleva el nivel de la competencia interna en este bloque, que ya cuenta con figuras de alto perfil. El exministro se medirá contra:

    Vicky Dávila (Valientes)

    Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo)

    Paloma Valencia (Centro Democrático)

    Juan Daniel Oviedo (Con Toda Por Colombia)

    David Luna (Sí Hay Un Camino)

    Aníbal Gaviria (Unidos-La Fuerza De Las Regiones)

    Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)

    Bienvenida de sus rivales

    Uno de los primeros en reaccionar fue Juan Daniel Oviedo, quien le dio la bienvenida resaltando la diversidad de la consulta: “Aquí no se trata de imponer una idea, sino de competir con respeto y sumar desde la diferencia”.

    Pinzón ha sido enfático en que, más allá de la competencia, existe un compromiso inquebrantable de respaldar a quien resulte ganador el próximo 8 de marzo, asegurando así que la centroderecha llegue con una sola carta a la primera vuelta presidencial en mayo.

