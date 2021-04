Juan Carlos Osorio quiere dirigir al América, así lo revela dialogó con periodista vallecaucano

Minuto30.com- El entrenador Juan Carlos Osorio quiere dirigir al América de Cali, o al menos así se puede inferir en un dialogó que reveló el periodista vallecaucano, Jaime Dinas.

Tras la salida de Juan Cruz Real de la dirección técnica del equipo ‘escarlata’, el camino parece haber quedado servido para el risaraldense, que al ver el puesto vacante se mostró dispuesto a avanzar en los acercamientos.

«Dejo claro, que ahora que América resolvió su situación contractual con Juan Cruz Real, estoy dispuesto a dialogar mi vinculación, algo que en su momento le exprese a los directivos y quiero desarrollar un proyecto en esta prestigiosa institución», expresó el orientador, según el mencionado comunicador.

El extimonel del equipo ‘Verdolaga aseguró que tiene grandes pretensiones con los ‘Diablos Rojos’, club en el que espera saldar las deudas que parece tener pendiente en su carrera.

«Quiero lograr el título de Copa Libertadores con América de Cali ya que con Atlético Nacional inicié ese camino, que Reinaldo Rueda terminó», manifestó el estratega colombiano, quien insiste en atribuirse en mérito del título obtenido por el conjunto antioqueño en 2016, en el certamen continental.

Para Juan Carlos Osorio son muchos los incentivos tendría para dirigir al conjunto ‘escarlata’, incluso en lo personal.

«Mi esposa es caleña y su familia es hincha de América, incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo del equipo y desean que dirija en Cali», agregó.

Lea también: Goles por doquier en la jornada del miércoles de la Copa Libertadores

Juan Carlos Osorio tiene más ofertas

Si bien en el diálogo con Dinas, Juan Carlos Osorio confiesa que le seduce el proyecto deportivo del vigente campeón e incluso estaría dispuesto a sacrificar en cierto porcentaje lo económico, con el objetivo de volver a dirigir en Colombia, tampoco negó que tiene ofertas de otros países.

«Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil», expresó el risaraldense, quien en los últimos días ha sonado fuerte para el Santos, luego de la salida de Hariel Holan.

Aunque él no desconoce que algunas de esas propuestas son tentadoras, al parecer preferiría quedarse en el país.

«Quiero quedarme em Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado», dice en otro de los apartes del diálogo con el orientador, que hizo público el mencionado periodista.

Por: @Jaider_Escobar

«Dejo claro, que ahora que @AmericadeCali resolvió su situación contractual con JCR, estoy dispuesto a dialogar mi vinculación, algo que en su momento le exprese a los directivos, y quiero desarrollar un Proyecto en esta prestigiosa institución»: Juan Carlos Osorio a @JaimeDinas pic.twitter.com/BFwfqAeARR — Jaime Dinas (@JaimeDinas) April 29, 2021