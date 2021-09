Carlos Queiroz vuelve a quitarle una selección a Juan Carlos Osorio, y asume como DT de Egipto

El técnico Colombiano Juan Carlos Osorio aseguró en las últimas horas que tenía una oferta «muy importante» para dirigir una selección africana, y se hablaba extraoficialmente de Egipto, sin embargo, un viejo conocido le quitó el puesto.

Se trata de Carlos Queiroz, el técnico portugués que en Colombia es muy recordado, pues fue el hombre que reemplazó a José Néstor Pékerman, y que incluso, le ganó el pulso a Osorio por llegar a la Selección.

En ese momento, el reemplazante de Pékerman no estaba claro, pues dentro de la Federación el nombre de Juan Carlos Osorio estaba presente, y no disgustaba del todo, sin embargo, se presume que el técnico risaraldense podría dividir en opinión al país, y por eso se inclinaron por el extranjero, que ahora tendrá el reto de llevar a Egipto al Mundial de Qatar 2022, ya que con Colombia no lo consiguió.

Queiroz llegó a Colombia el 7 de febrero del 2019, disputó la Copa América de ese año, pero solo alcanzó los cuartos de final, perdiendo con Chile en la tanda de penaltis.

El 17 de noviembre de 2020, Colombia perdió humillada 6-1 contra Ecuador, y esto sumado a la derrota 0-3 contra Uruguay en Barranquilla, hicieron que tuviera que salir «por la puerta de atrás» de la Selección, en lo que muchos consideran que fue un ‘cajón’, por parte de los jugadores, que no rindieron.

✅ ¡OFICIAL! Carlos Queiroz, nuevo Seleccionador Nacional de Egipto. Reemplazará al despedido Hossam El-Badry con la misión de llevar a los 'Faraones' a Catar 2022. Debutará en octubre en dos duelos claves ante Libia. 👎🏻 Juan Carlos Osorio. pic.twitter.com/nXDMMMlVqM — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 8, 2021

Lo que dijo Juan Carlos Osorio sobre la oferta a África

📽️#ZonaLibreDeHumo "Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos la gran posibilidad de irme dirigir una selección africana en estos momentos, yo a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas" Juan Carlos Osorio, @AmericadeCali pic.twitter.com/dHNYT4dRog — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) September 7, 2021