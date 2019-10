Juan Carlos Osorio, con doble mirada sobre el paro de futbolistas

Minuto30.com- El director técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, analizó desde dos puntos de vista el cese de actividades de los jugadores colombianos, que anunció recientemente Acolfutpro.

“Yo creo que el ser humano en escenarios favorables da con frecuencia opiniones muy fuertes, con mucha vehemencia y determinación; cuando debe afrontar y responsabilizarse de sus opiniones, no es tan firme”, manifestó de entrada el estratega al ser indagado al respecto.

El entrenador insinuó que lamenta que “dos de los jugadores de Nacional sean casi los líderes de esto. Es casi increíble que las voces de estos jugadores sean las más escuchadas”.

Aunque no hizo alusión directa a sus nombres, el orientador risaraldense aseguró que esos jugadores “tienen bien claro que Nacional nunca en los últimos años les ha faltado con nada, ni a ellos, ni a ningún jugador”.

Sin embargo, Osorio no quiere parcializarse en este tema, e indicó que si se pone “del otro lado” la mirada es diferente.

“Ahora, me pongo del otro lado, si los jugadores como me lo han expresado a mí, lo hacen por solidaridad, con jugadores colombianos que no tienen las mismas garantías, que tienen a sus familias en situaciones precarias, también lo entiendo”, apuntó.

Pero independiente de quién tenga la razón, Osorio considera que el paso a seguir es “encontrarle una solución” a esta problemática, que llevaría a hacer un receso obligado en la Liga II, que postergaría el inicio de los cuadrangulares, en los que Atlético Nacional tiene su presencia asegurada.

“Espero que ambas partes lleguen a una solución por el bien del fútbol colombiano”, puntualizó.