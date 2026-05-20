Juan Carlos Henao desapareció en Medellín

Resumen: Juan Carlos Henao Lopez es un hombre colombiano de 34 años de edad, identificado como de género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Juan Carlos Henao Lopez es un hombre colombiano de 34 años de edad, identificado como de género masculino. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Tampoco se han reportado señales particulares o características distintivas que permitan facilitar plenamente su identificación física. Las autoridades continúan recopilando información que pueda contribuir a establecer su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

De acuerdo con el reporte oficial, Juan Carlos Henao Lopez fue visto por última vez el 18 de mayo de 2026 en el barrio El Poblado, en la ciudad de Medellín. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación comunicarse con las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes