Juan Carlos Díaz desapareció en Medellín

Juan Carlos Díaz Urrego tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida el 25 de diciembre de 2025 en el sector Terminal del Norte, barrio Caribe de Medellín.

Entre sus señales particulares se destacan dos tatuajes: en el antebrazo derecho la inscripción “Juan Nubia Valentina” y en el antebrazo izquierdo el diseño de una mano con espinas. Al momento de desaparecer vestía camiseta negra, pantaloneta negra con rayas laterales blancas, tenis blancos con detalles en negro y gorra negra.

En cuanto a sus características morfológicas, Juan Carlos es de contextura delgada y piel trigueña. Tiene el cabello negro, ondulado, rostro ovalado, nariz recta, boca y labios medianos, y ojos medianos de color negro.

