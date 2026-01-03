Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Juan Carlos Díaz desapareció en Medellín

    Desapareció el 25 de diciembre de 2025 en el sector Terminal del Norte, barrio Caribe de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan Carlos Díaz desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Carlos Díaz Urrego tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida el 25 de diciembre de 2025 en el sector Terminal del Norte, barrio Caribe de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Carlos Díaz Urrego tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida el 25 de diciembre de 2025 en el sector Terminal del Norte, barrio Caribe de Medellín.

    Entre sus señales particulares se destacan dos tatuajes: en el antebrazo derecho la inscripción “Juan Nubia Valentina” y en el antebrazo izquierdo el diseño de una mano con espinas. Al momento de desaparecer vestía camiseta negra, pantaloneta negra con rayas laterales blancas, tenis blancos con detalles en negro y gorra negra.

    En cuanto a sus características morfológicas, Juan Carlos es de contextura delgada y piel trigueña. Tiene el cabello negro, ondulado, rostro ovalado, nariz recta, boca y labios medianos, y ojos medianos de color negro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.