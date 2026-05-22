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    Juan Camilo Rudiño desapareció en Medellín

    Su desaparición ocurrió el 10 de mayo en el barrio Vallejuelos

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN CAMILO RUDINO TOVAR
    Juan Camilo Rudiño desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Camilo Rudiño Tovar, de 17 años, es un joven colombiano de sexo masculino e identidad de género hombre, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia. Su desaparición ocurrió el 10 de mayo de 2026 en el barrio Vallejuelos.

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    Juan Camilo Rudiño Tovar, de 17 años, es un joven colombiano de sexo masculino e identidad de género hombre, reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín, Antioquia. Su desaparición ocurrió el 10 de mayo de 2026 en el barrio Vallejuelos.

    Al momento de su desaparición, vestía una camisa manga larga de color negro, pantalón jean azul oscuro y tenis de tela blancos con negro. Estas características de vestimenta pueden ayudar a su identificación y ubicación.

    Como señales particulares, Juan Camilo tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el diseño de una calavera y el número “1991”, además de un tatuaje en la mano izquierda con el símbolo “#13”. Estas marcas distintivas son importantes para facilitar su reconocimiento.

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