Juan Camilo Restrepo dejó plantadas a 1.000 mujeres en festival de la ciudad de Medellín

Más de mil mujeres de la ciudad se dieron cita en el Festival Menstruamos, para hablar sobre la salud menstrual desde el enfoque público, pero fueron plantadas por el alcalde (e) de Medellín y emisario del presidente Iván Duque, Juan Camilo Restrepo, quien como autoridad encargada de la ciudad estaba invitado y, si su compromiso fuese el cumplimiento del Plan de Desarrollo, debió ir.

«Nuestro Alcalde encargado no vino al festival, no mostró interés por esta apuesta de la Medellín Futuro y señor Juan Camilo Restrepo, no es solamente la seguridad o la contratación, que son temas a los que usted les ha dado tanta importancia, sino también la igualdad de genero y de las mujeres. Nuestro alcalde Daniel Quintero a quien si le importan estas apuestas en la Medellín Futuro, en el plan de desarrollo tenemos contemplada la entrega de 25 mil insumos menstruales para las mujeres que no cuentan con ellos y que no pueden menstruar dignamente», indicó Ana María Valle Villegas, secretaria de las mujeres.

Y añadió, «nos nombran a un Alcalde encargado que no se interesa por estas apuestas que son muy relevantes, que son muy importantes y nos ayudan a avanzar hacia la igualdad de genero».

Este evento se enmarca en el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, en cumplimiento del programa Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres, que hace parte del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, y el cual por obligación constitucional se debe cumplir por parte de la Alcaldía de Medellín y todos sus funcionarios.

Desde la mañana, en la Plazoleta de las Artes del Teatro Pablo Tobón Uribe, la Administración Municipal y las mujeres se congregaron para hablar sobre la importancia de desmitificar y eliminar estigmas alrededor de la menstruación. Siendo Medellín la única ciudad de América Latina que invierte recursos públicos en la generación de espacios como este, el mandatario local le dio la espalda a la ciudadanía y mostró poco interés por los temas de la agenda progresista que dispone la Medellín Futuro.

🚀La Medellín Futura ha hecho una apuesta decidida por la igualdad de género. Lamentamos la poca importancia que le da el alcalde(e) @Juancamilorpog a este tema.

La medida arbitraria en contra de @QuinteroCalle, no va a afectar nuestro trabajo por los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/LLwgoIhNW6 — Ana María Valle Villegas (@amvallev) May 20, 2022

