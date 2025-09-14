Minuto30.com .- Un trágico accidente laboral se registró en las últimas horas en la carrera 95A con 70GB, en una unidad residencial del noroccidente de Medellín. Dos hombres, identificados como Juan Camilo M. J. y Pablo R., fueron contratados para la reparación de un tanque de suministro de agua, y el trabajo terminó en tragedia, dejando un muerto y un herido de gravedad.

Según versiones extraoficiales, los hombres iniciaron la reparación del tanque utilizando solventes y fibra de vidrio, al parecer, sin la protección requerida ante los gases generados. En medio de los trabajos, Juan Camilo se desmayó y perdió el conocimiento. Al ver la situación, Pablo saltó al tanque para intentar auxiliarlo, pero también perdió el conocimiento.

Ambos hombres fueron auxiliados por la comunidad, pero Juan Camilo murió en el lugar de los hechos. Pablo quedó con afectaciones de consideración y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

Aunque la muerte de Juan Pablo se determinó como accidental, las autoridades se encuentran investigando el caso para esclarecer lo sucedido.

