Juan Camilo López desapareció en Puerto Triunfo

Resumen: El documento de la Fiscalía General de la Nación y el CTI de Rionegro ( Antioquia ) informa la desaparición de Juan Camilo López Vélez, de 41 años al momento de los hechos. Según el reporte, desapareció el 11 de abril de 2026 en Puerto Triunfo. En el momento de su desaparición vestía camiseta y sudadera de color gris.

El documento de la Fiscalía General de la Nación y el CTI de Rionegro (Antioquia) informa la desaparición de Juan Camilo López Vélez, de 41 años al momento de los hechos. Según el reporte, desapareció el 11 de abril de 2026 en Puerto Triunfo. En el momento de su desaparición vestía camiseta y sudadera de color gris.

En cuanto a sus características físicas, se describe como un hombre de contextura gruesa, aproximadamente 1.73 metros de estatura, piel trigueña, cejas pobladas, ojos grandes, nariz recta y labios delgados. Tiene boca pequeña, orejas con lóbulo separado y no presenta barba. Además, usa brackets dentales.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en el abdomen con forma de mancha y otra cicatriz en un costado producto de un impacto de arma de fuego. El caso está siendo atendido por la Unidad de Policía Judicial del CTI de Antioquia, que realiza las labores de búsqueda e investigación para establecer su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes