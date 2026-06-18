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    Juan Camilo Hernández desapareció en La Estrella

    Fue reportado como desaparecido el 12 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN CAMILO HERNANDEZ BEDOYA
    Juan Camilo Hernández desapareció en La Estrella

    Resumen: Juan Camilo Hernández Bedoya es un hombre colombiano de 32 años. Al momento de su desaparición vestía un buso de algodón color café claro, pantalón jean azul oscuro, tenis de cuero y tela color blanco, y llevaba un casco negro con detalles o pintas de color rojo.

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    Juan Camilo Hernández Bedoya es un hombre colombiano de 32 años. Al momento de su desaparición vestía un buso de algodón color café claro, pantalón jean azul oscuro, tenis de cuero y tela color blanco, y llevaba un casco negro con detalles o pintas de color rojo.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje de un águila en la espalda, un tatuaje de un caballito de mar en una de sus piernas y una cicatriz quirúrgica en el abdomen. Estas características pueden facilitar su identificación.

    Su desaparición fue reportada en el municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, el 12 de junio de 2026. Se solicita a la comunidad prestar atención a las características descritas y reportar cualquier información que pueda contribuir a su ubicación.

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