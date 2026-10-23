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Juan Camilo Gallo desapareció en Medellín

La desaparición ocurrió el 3 de octubre en el barrio Castilla

Publicado por: Juan Manuel

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Resumen: Juan Camilo Gallo Alcaraz es un hombre de 38 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana.

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Juan Camilo Gallo Alcaraz es un hombre de 38 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo azul, un jean negro y tenis azules. Como señal particular para facilitar su identificación, presenta una cicatriz en el cuello.

La desaparición ocurrió el 3 de octubre de 2026 en el barrio Castilla, en Medellín, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas, prendas de vestir y señal particular para contribuir a su identificación y localización.

Juan Camilo Gallo desapareció en Medellín

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