Juan Camilo Gallo desapareció en Medellín

Resumen: Juan Camilo Gallo Alcaraz es un hombre de 38 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana.
Juan Camilo Gallo Alcaraz es un hombre de 38 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana.
Al momento de su desaparición, vestía un buzo azul, un jean negro y tenis azules. Como señal particular para facilitar su identificación, presenta una cicatriz en el cuello.
La desaparición ocurrió el 3 de octubre de 2026 en el barrio Castilla, en Medellín, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas, prendas de vestir y señal particular para contribuir a su identificación y localización.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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