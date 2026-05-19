Juan Camilo Bedoya desapareció en Medellín

Resumen: Juan Camilo Bedoya Zapata, hombre colombiano de 55 años, fue reportado como desaparecido en el barrio Olaya Herrera de Medellín , Antioquia, el día 11 de mayo de 2026. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero y garantizar su pronta ubicación.

Juan Camilo Bedoya Zapata, hombre colombiano de 55 años, fue reportado como desaparecido en el barrio Olaya Herrera de Medellín, Antioquia, el día 11 de mayo de 2026. Las autoridades y familiares buscan información que permita establecer su paradero y garantizar su pronta ubicación.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalón tipo sudadera color blanco y tenis de tela blancos. Estas características podrían facilitar su identificación por parte de personas que hayan tenido contacto o lo hayan visto recientemente en diferentes sectores de la ciudad.

Como señal particular, Juan Camilo Bedoya Zapata presenta una cicatriz quirúrgica en forma de “U” en la cabeza, rasgo distintivo que puede ayudar en su reconocimiento. Cualquier información relacionada con su ubicación o movimientos recientes puede ser clave para avanzar en la búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes