Juan Camilo Arbeláez desapareció en Granada

Resumen: Juan Camilo Arbeláez Londoño desapareció el 13 de septiembre de 2024 en Granada, Antioquia, cuando tenía 29 años.

Juan Camilo Arbeláez Londoño desapareció el 13 de septiembre de 2024 en Granada, Antioquia, cuando tenía 29 años.

Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje en el pecho izquierdo que representa a un indio piel roja. También presenta una cicatriz quirúrgica en la región temporal izquierda, resultado de un accidente de tránsito que requirió cinco puntos de sutura.

En cuanto a sus características físicas, Juan Camilo tiene contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es corto, liso y negro; no presenta calvicie. Tiene ojos pequeños y negros, nariz recta y labios delgados en una boca mediana. Además, usa barba y bigote poblados, ambos de longitud media, sin particularidades adicionales.

