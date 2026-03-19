Juan Alberto Montoya desapareció en Medellín

Resumen: Juan Alberto Montoya Palacios es un hombre colombiano de 37 años, identificado como de sexo y género masculino. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba, ya que no las recuerda.

Juan Alberto Montoya Palacios es un hombre colombiano de 37 años, identificado como de sexo y género masculino. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba, ya que no las recuerda.

Como características físicas, se describe con cabello liso y largo, piel trigueña y contextura delgada. Su estatura aproximada es de 1.68 metros, lo que ayuda a su identificación en caso de ser visto.

La desaparición ocurrió el 24 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Guayabal, en la zona industrial. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes