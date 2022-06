in

El jueves 30 de junio, el Gobierno Nacional entregó los detalles sobre la tercera convocatoria del Premio Nacional al Talento Joven, donde los jóvenes participantes podrán dar a conocer sus capacidades y talentos, por medio del liderazgo de iniciativas que impactan sus territorios y comunidades.

La convocatoria estará abierta hasta el siete de julio a las 6:00 de la tarde y valorará las iniciativas en ciencia y tecnología, industrias culturales y creativas e industrias y turismo verdes.

La convocatoria al Premio estará abierta desde este 30 de junio hasta el 7 de julio de 2022 a las 6:00 p.m. y estará liderada por María Juliana Ruiz, primera dama de la nación, quien manifestó que esto abre las puertas del mundo a los jóvenes: «Esta es la gran plataforma para que nuestros jóvenes colombianos puedan dar a conocer sus capacidades y talentos, y así se conecten con las oportunidades que no solamente les hemos brindado y les seguiremos brindando en Colombia, sino con las que les abre el mundo. Nuestro trabajo en beneficio de la juventud ha venido siendo reconocido, lo que nos impulsa a dejarle un legado que le permita seguir consolidando sus emprendimientos”, afirmó la Primera Dama.

En esta oportunidad serán tres los ganadores, representarán a Colombia en la Cumbre de One Young World -OYW-, que se realizará en Manchester, Reino Unido, del 5 al 8 de septiembre de este año. El proyecto también cuenta con el apoyo de fundaciones y empresas privadas que buscan impulsar los proyectos.

“Ser parte de la comunidad global para jóvenes líderes de One Young World les permitirá a los seleccionados compartir sus historias e iniciativas con líderes mundiales, otros jóvenes trabajando para tener un impacto positivo y acceder a recursos para seguir impulsando su trabajo. Además, tendrán la posibilidad de crear una amplia y diversa red de contactos para poner en práctica las lecciones aprendidas con miras a generar un impacto positivo en sus regiones”, mencionó David Gereda, director de Desarrollo de One Young World.

¿Qué requisitos deben cumplir los jóvenes?

Para participar en la convocatoria, se debe ser colombiano, de entre 18 y 28 años de edad, liderar proyectos relacionados con las tres categorías, no haber participado en One Young World previamente, y no ser funcionario público.

Dentro de los aspectos a calificar tendrán en cuenta la relevancia de las iniciativas que lidere, capacidad de liderazgo, impacto de los proyectos, potencial beneficio para las comunidades, y la carta de motivación en la que exponga las razones por las cuales quiere hacer parte de esta iniciativa.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a colombiajoven.gov.co.