El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado para que se permita la reconciliación de los jóvenes con una parte de la sociedad y el Estado.

Durante el diálogo que sostuvo este sábado (28 de enero) en Cali con jóvenes y empresarios de la iniciativa ‘Compromiso Valle’, el Mandatario afirmó que “quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres, y los jóvenes están quedando presos”, una expresión que muy seguramente va a generar polémica.

El mandatario manifestó que “eso se llama injusticia, y es propulsada por sectores del Estado”, sostuvo y al tiempo que agregó que “yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino” y permitan avanzar hacia la Paz Total, que también se hace con la sociedad y no solo con grupos armados.

•El presidente igualmente rechazó la estigmatización contra los jóvenes de la Primera Línea, frente a los que señaló que lo realizado por el grupo de muchachos no fue más que una “actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad”.

Petro hizo este sábado un fuerte llamado a algunos sectores estatales para que se permita liberar de las cárceles a los jóvenes que participaron en la protesta social, de modo que avance la reconciliación entre ellos con una parte de la sociedad y el Estado colombiano.

Durante su intervención el mandatario sostuvo que “si la paz no es con la sociedad, no hay paz. La paz con la sociedad implica cambios, claro que sí. Implica transformaciones, implica diálogos y pactos para poderlos hacer. No barrotes, no cárceles”.

«Tildan de terroristas a jóvenes porque protestan»

El presidente de Colombia Gustavo Petro, rechazó además “la estigmatización contra los jóvenes de la Primera Línea, a quienes se tilda como terroristas, y que porque protestan son el enemigo.

De acuerdo con el Mandatario, “la Primera Línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad o una juventud”.

“Que no debió haber existido, pues claro que no debió haber existido, porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba. Simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar, pero no fue así. La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía”, agregó.

«Presionaron a los jueces»

El Presidente fue más allá. En su diálogo con jóvenes y empresarios del Valle del Cauca, el Presidente Petro recordó que a través de la Ley 418, su Gobierno quiso liberar a 200 jóvenes participantes en la protesta social y que fueron encarcelados.

“Pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas, transformándolos en voceros de paz, y nos dedicamos a expedir las resoluciones, que le pedían a la justicia colombiana liberar a los voceros de la paz juveniles para que nos ayudaran en un programa que en este año va a comenzar”, explicó.

“Diecisiete alcanzamos a pedir, y solo lo liberaron a cuatro. Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra”, señaló.

En palabras del Mandatario, “ese Estado que está haciendo eso, lo que está demostrando otra vez es que es incapaz del diálogo, es incapaz de reconocer a la persona humana como un ser digno de interlocución y no de apresamiento, y que se quiere vengar”.

La intervención del mandatario durante el diálogo que sostuvo en Cali con jóvenes y empresarios de la iniciativa ‘Compromiso Valle’, va a generar mucho de que hablar y seguro, hará parte de la próxima polémica en el país.

Más noticia de Política