La Alcaldía de Medellín fomenta la participación juvenil con el concurso Joven Vota Joven, que premia a colegios y ofrece becas universitarias. Foto: Cortesía

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín, bajo la dirección del alcalde Federico Gutiérrez, lanzó la iniciativa Joven Vota Joven, un concurso destinado a aumentar la participación de los jóvenes en las elecciones al Consejo de Juventud que se celebrarán el 19 de octubre. El certamen busca que Medellín sea la ciudad con la mayor cantidad de votantes en este evento, y permite la participación de colegios públicos y privados. El alcalde Gutiérrez anunció que los jóvenes entre 14 y 28 años están habilitados para votar, y para incentivar la participación, se otorgarán estímulos a las instituciones y comunidades juveniles que se movilicen. Además, los jóvenes que resulten elegidos en el Consejo de Juventud recibirán una beca universitaria condonable, una medida que busca fomentar el liderazgo y la participación democrática de las nuevas generaciones.

Beca universitaria para jóvenes electos en los Consejos de Juventud, anuncia alcalde de Medellín Fico Gutiérrez

La Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, presentó la iniciativa Joven Vota Joven.

Este es un concurso diseñado para incentivar la participación de los jóvenes en las próximas elecciones al Consejo de Juventud, que se llevarán a cabo el 19 de octubre.

El objetivo de esta estrategia es convertir a Medellín en la ciudad con mayor afluencia de votantes para este espacio.

En el concurso podrán participar colegios públicos y privados de la ciudad, divididos en tres categorías según el número de estudiantes matriculados.

Cada institución inscrita deberá promover y asegurar la movilización de los jóvenes a las urnas.

Beca universitaria para jóvenes electos en los Consejos de Juventud, anuncia alcalde de Medellín Fico Gutiérrez

Podrán votar todas las personas con edades entre los 14 y 28 años. Los menores de edad podrán hacerlo en cualquier puesto de votación.

Por su parte los mayores de 18 años lo harán en el lugar donde tengan inscrita su cédula. El alcalde Gutiérrez señaló que hay más de 400.000 jóvenes habilitados para votar.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para motivar a la población juvenil, el mandatario indicó que habrá estímulos para los colegios y las comunidades juveniles que participen activamente.

Además, el alcalde dio un mensaje especial a los candidatos: “quienes salgan elegidos, van a tener una beca condonable con Sapiencia y la Alcaldía, para programas de educación superior”.

El Consejo de Juventud es un espacio clave para el liderazgo juvenil y la participación ciudadana, que busca fortalecer la democracia y dar voz a las nuevas generaciones.

Más noticias de Medellín