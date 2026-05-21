Jóvenes de Sonsón fortalecen su identidad cultural a través de la Red de Museos

Resumen: El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para construir identidad y fortalecer los lazos entre las nuevas generaciones

La Administración Municipal de Sonsón, liderada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, continúa fortaleciendo los procesos de formación cultural y apropiación del patrimonio a través de la estrategia “Cátedra de Patrimonio y Construcción de Paz”, desarrollada por la Red de Museos de Sonsón. Esta iniciativa permite que estudiantes de las instituciones educativas del municipio recorran de manera gratuita los diferentes espacios museales, reconociendo la riqueza histórica y cultural del territorio.

En esta oportunidad, participaron 128 estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución Educativa Braulio Mejía, quienes vivieron una experiencia formativa enfocada en el reconocimiento de la memoria histórica, el patrimonio cultural y la importancia de preservar los espacios que representan la identidad sonsoneña.

La estrategia busca que los jóvenes se acerquen a los museos no solo como visitantes, sino como protagonistas de los procesos culturales del municipio. Al completar el recorrido por los museos habilitados dentro de la cátedra, los estudiantes reciben una certificación como vigías del patrimonio cultural, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y el compromiso con la protección de la historia local.

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para construir identidad y fortalecer los lazos entre las nuevas generaciones y el patrimonio cultural del municipio. “Queremos que nuestros jóvenes conozcan su historia, valoren sus raíces y se conviertan en guardianes de la memoria cultural de Sonsón. La cultura también es una herramienta para construir paz y fortalecer comunidad”, afirmó el mandatario.

Con esta estrategia, la Administración Municipal reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y la preservación del patrimonio histórico, generando espacios de aprendizaje que permiten que más niños y jóvenes se vinculen activamente a los procesos culturales y reconozcan en los museos escenarios vivos para la construcción de identidad y convivencia.