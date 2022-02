Video. «Quiero mi entrada»: Joven salió a vender su virginidad para ir al concierto de Bad Bunny

Por medio de un video que se ha hecho viral en redes sociales, se conoció que una joven de 18 años de edad decidió salir a las calles de Guayaquil, Ecuador, con cartel en mano, diciendo que está dispuesta a vender su virginidad por una boleta para ir al concierto de Bad Bunny, quien anunció su serie de conciertos en Latino América.

La joven dice que hace lo que sea para ir a ver a Bad Bunny

Y es que en el video, se ve que el conductor de un carro alcanza a ver a la joven a lo lejos -parada junto a un poste-, por lo que decide acercarse un poco más para leer lo que decía el cartel que tenía en sus manos.

Aparentemente sorprendido, el conductor manifiesta que: «esto es lo que sucede en mi lindo Ecuador» y repite lo que dice el cartel de la joven: «vendo mi virginidad para el concierto de Bad Bunny».

El conductor decide acercarse más a la joven para hacerle una serie de preguntas y cuando ya la tiene al lado, la saluda y le pregunta: ¿es verdad lo que dice el letrero?, y la joven le responde que sí, se ríe y afirma que hace lo que sea por el concierto y que está dispuesta a todo, «es que soy super fans de Bad Bunny, o sea, ¿entiendes?», dice.

Asimismo, la joven le dice que es un concierto único y que «quiero mi entrada, quiero conocer a Bad Bunny».

Luego, el conductor del carro le pregunta la edad y la joven le responde que tiene 18 años y le cuenta que sus padres no le quieren dar el dinero para ir al concierto porque «dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces quiero mi dinero», dijo la joven decidida.

En cuanto a la entrada para el concierto, el conductor le pregunta que cuál quiere y ella le responde: «la que esté más cerca del escenario, en la que pueda tener más acceso hacia a él», dijo.

Finalmente la joven aseguró que sí era mujer y cuando le preguntaron que por qué no trabajaba para conseguir el dinero, ella respondió: «porque a mí me da pereza trabajar» y que no se avergüenza de lo que está haciendo.

A punto de irse, el hombre le insistió a la joven en que debía valorarse y ella le pregunta que si está dispuesto a sus pretensiones y él le dice que no, que la está grabando para darle un mensaje a la sociedad.

La joven insiste en que no está haciendo nada malo, que es por una «buena causa» y se va aparentemente enojada.

